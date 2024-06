L’Aspo è campione della Remata dei Mestieri a Olbia

I vincitori della Remata dei Mestieri a Olbia.

L’Aspo si laurea campione 2024 della Remata dei mestieri a Olbia. Con una gara perfetta l’equipaggio

timonato da Claudio Nieddu ha vinto la finale nelle acque di via Escrivà. Seconde le forze dell’Ordine, vincitrici del titolo nel 2023, terzo l’Enel.

Avvincente, entusiasmante, partecipata. La finale della Remata dei mestieri rispetta il copione del divertimento che contraddistingue la manifestazione arrivata all’ottava edizione. E porta nelle acque

dell’ex Porto Romano otto agguerriti equipaggi. Sul percorso di 240 metri con due virate, declinato in tre batterie: eliminatorie, semifinali e finali, l’Aspo, la squadra della municipalizzata comunale con al timone Claudio Nieddu, si aggiudica il trofeo challenger, la targa, e per un anno si potrà fregiare del titolo di campione.

Impeccabile la gara dell’Aspo, costruita allenamento dopo allenamento con una rosa di rematori uniti, pronti a rinunciare anche al posto da titolare per consentire alla squadra di raggiungere il traguardo. Forza, tecnica e concentrazione in barca, unita al supporto di straordinari motivatori da terra come Paolo

Degortes, hanno portato l’Aspo a centrare il risultato con il tempo di 2:21’82”. Ecco i loro nomi: Francesco Torru, Matteo Degortes, Gianni Depperu, Elisabetta Spanu, Massimo Fresu, Mario Napolitano, Jonathan Carta, Luigi Angeloni, Mauro Asara, Paolo Degortes, Roberto Zuddas, Valerio Mannazzu, Nino Caval, Paolo Degortes.

Seconde le Forze dell’Ordine che hanno fermato il cronometro a 2:22’88”. Medaglia di bronzo per l’Enel con il tempo di 2:32’10”. A seguire Professori, Inps, Commercialisti, Psichiatri ed Estetiste alle quali è andato il mestolo di legno. Premio Goliardia all’equipaggio dell’Inps assegnato dal presidente della Lega navale Tore Bassu “per aver interpretato al meglio lo spirito goliardico e sportivo della Remata”.

Nel corso della serata i 20 nuovi timonieri, formati dallo skipper Antonio Derosas durante l’inverno, hanno ricevuto l’attestato per aver partecipato al corso e superato la prova finale. Hanno onorato con la loro presenza la manifestazione organizzata dalla Lega navale, il vice presidente della Regione, Giuseppe

Meloni, il direttore marittimo del nord Sardegna Gianluca D’Agostino che ha anche premiato i vincitori, il comandante in seconda della Capitaneria di porto Maurizio Paganini che ha premiato i secondi classificati e la capogruppo di maggioranza, Maria Antonietta Cossu che ha consegnato la targa ai terzi

classificati. Il prossimo appuntamento con i remi a settembre con la Remata del cuore, con la quale gli equipaggi della Lega navale raccolgono fondi da destinare a una associazione di volontariato cittadino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui