Studenti dell’alberghiero di Arzachena a Torino

Studenti e insegnanti dell’alberghiero Ipsar Costa Smeralda di Arzachena sono andati all’evento Terra Madre di Slow Food a Torino. La loro partecipazione arriva grazie al finanziamento del Comune di Arzachena. “Nello stand della Regione Sardegna, la delegazione arzachenese ha partecipato ai laboratori di preparazione del filindeu, dei culurgiones, delle lorighittas e della carne bue rosso del Montiferru – spigano dal Comune -. Il prossimo viaggio per la divulgazione della gastronomia locale è in programma a Parigi nel mese di novembre in collaborazione con l’Accademia internazionale di cucina”.

“L’iniziativa è stata promossa dall’assessore alle Attività Produttive, Stefania Fresu, e dall’assessore al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni. Nell’ambito del protocollo di intesa con Slow Food Gallura e Ipsar Costa Smeralda – si legge -. È un accordo triennale che il Comune di Arzachena ha sottoscritto lo scorso febbraio con Slow Food Gallura e l’Istituto professionale alberghiero Costa Smeralda. Per collaborare a un programma di divulgazione e promozione delle produzioni agroalimentari locali e delle tradizioni gastronomiche. L’idea è anche quella di favorire una corretta conoscenza del cibo e degli aspetti salutistici ad esso legati. Sono previste attività formative, degustazioni e convegni fino al 2026″.

