Il bando del Comune di Arzachena.

Il Comune mette a bando delle aree fabbricabilI destinate ad attività produttive cedute in proprietà o diritto di superficie. Si tratta di 11 aree Pep, di cui 5 da cedere in diritto di proprietà e 6 come diritto di superficie.

Per altre 8 aree Pip è in corso la procedura di assegnazione tramite bando a chi ha fatto richiesta. Dovranno essere valutate le 30 istanze ricevute. “Stiamo procedendo alla ricognizione per riacquisire le aree assegnate con i bandi precedenti – ha detto Mario Giacomo Russu, delegato alle Attività produttive -, per cui possa rientrare in possesso chi se le è aggiudicate”.

