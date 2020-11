I lavori di riqualificazione della frazione di Olbia.

Si va verso la fine dei lavori di riqualificazione urbana a Berchiddeddu. Il Comune di Olbia ha aperto la gara di appalto per il completamento di via Santa Maria e della piazza centrale, che costituiscono il centro della frazione.

I lavori fermi da un po’ nella frazione di Olbia, riguardano la posa della pavimentazione in granito sulla via Santa Maria, via Giuseppe Belli e via Don Giovannico Ena. Oltre alla pavimentazione, sono previsti nuovi arredi pubblici, il restauro del monumento dei caduti, un nuovo sistema di smaltimento delle acque piovane.

A dare più respiro alla comunità che abita Berchiddeddu ci saranno anche nuove panchine, più illuminazione e verde pubblico. L’area interessata ai lavori di completamento è quella intorno alla chiesa.

