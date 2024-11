Da Arzachena a Parigi, 22 studenti all’Accademia italiana di cucina

Accordo Alberghiero-Comune di Arzachena: 22 studenti a Parigi

Sono 22 gli studenti dell’Alberghiero di Arzachena che volano a Parigi per partecipare all’Accademia italiana di cucina. “L’Ipsar – Istituto professionale alberghiero Costa Smeralda e il Comune di Arzachena collaborano al progetto formativo e di promozione territoriale che vedrà 22 studenti impegnati all’Accademia Italiana di cucina di Parigi dal 18 al 22 novembre 2024. Sostengono l’iniziativa il Consolato Italiano a Parigi, la Smeralda Holding, la casa editrice Carlo Delfino Editore, il Comune di Budoni, la Confcommercio Olbia e la Camera di Commercio di Sassari. La trasferta è promossa dall’assessore alle Attività Produttive, Stefania Fresu, nell’ambito del protocollo di intesa siglato da Comune, Ipsar e Slow Food Gallura”.

L’assessora Fresu

“La collaborazione con tanti partner prestigiosi ci consente di condurre attività capillari di promozione delle aziende del settore enogastronomico arzachenesi e galluresi presso specifici target di consumatori dichiara Stefania Fresu, assessora alle Attività produttive -. Non solo promuoviamo l’immagine del territorio, ma offriamo ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con altri giovani talenti all’estero. Il Comune finanzia progetti formativi come questo perché costituiscono occasioni uniche di crescita personale e professionale in cui gli studenti diventano ambasciatori della nostra destinazione e delle sue tradizioni agroalimentari”.

Il dirigente Pannella

“L’Ipsar Costa Smeralda è stata contattata da Carlo Delfino Editore per rappresentare la Sardegna in questa manifestazione: un gradito riconoscimento per l’istituto e il lavoro di internazionalizzazione portato avanti a favore degli studenti – spiega il dirigente scolastico Antonello Pannella -. Prepariamo l’evento nei minimi dettagli da quasi un anno. Porteremo una selezione di prodotti di eccellenza per creare un menù di specialità sarde, tra cui la zuppa gallurese, da presentare all’esclusivo buffet che si terrà giovedì 21 novembre nelle sale del più prestigioso Istituto alberghiero francese, il Guillaume Tirel, e a cui prenderanno parte i rappresentanti del Consolato Italiano a Parigi. Sarà il gran finale della trasferta, che prevede anche due masterclass sulla panificazione e la preparazione dei pani rituali della Sardegna”.

“L’istituto Tirel collabora all’organizzazione della manifestazione mettendo a disposizione anche l’alloggio per la delegazione di studenti, di cui 17 di Arzachena e 5 di Budoni, iscritti alle classi quarte e quinte dei corsi di cucina, sala e ricevimento”.

“Nel mese di gennaio 2024, il Comune di Arzachena ha sottoscritto un protocollo di intesa triennale con l’Istituto professionale alberghiero Costa Smeralda e Slow Food Gallura per collaborare a un programma di divulgazione e promozione delle produzioni agroalimentari locali e delle tradizioni gastronomiche. Tra le finalità dell’accordo c’è anche quella di favorire una corretta conoscenza del cibo e degli aspetti salutistici ad esso legati. Sono previste attività formative, degustazioni e convegni fino al 2026. Fin dallo scorso febbraio sono stati ospitati corsi di degustazione di birre artigianali, di potatura degli ulivi e di degustazione dell’olio”.

