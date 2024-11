San Pantaleo si candida per essere uno dei borghi più belli d’Italia

San Pantaleo tra i ”Borghi Più Belli d’Italia”.

San Pantaleo si candiderà ad essere uno dei borghi più belli d’Italia. La Giunta comunale di Olbia, sotto la presidenza del sindaco Settimo Nizzi, si è riunita per deliberare in merito alla proposta di candidatura del borgo di San Pantaleo all’associazione “I Borghi Più Belli d’Italia“.

Nel corso della seduta, la Giunta ha esaminato la proposta di delibera n. 6238 e ha espresso voto unanime a favore dell’approvazione della proposta e ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile.

San Pantaleo, borgo pittoresco di Olbia, noto per il suo fascino paesaggistico e il patrimonio storico-culturale, viene considerato una località di valore tale da poter ambire all’ingresso nel circuito dell’Associazione “I Borghi Più Belli d’Italia“. L’associazione, nata nel 2002 per iniziativa della Consulta del Turismo dell’ANCI, si propone di promuovere e preservare borghi italiani di particolare interesse storico e paesaggistico, proteggendoli dal rischio di degrado e abbandono.

Per entrare a far parte dell’associazione, il Comune di Olbia deve rispettare specifici criteri stabiliti dalla “Carta di qualità” dell’associazione, come l’integrità urbana, l’armonia architettonica e la vivibilità del borgo. La procedura di ammissione prevede la presentazione di una delibera comunale, unitamente a una lettera del sindaco, descrittiva delle caratteristiche di San Pantaleo, per richiedere una visita di valutazione.

L’adesione a “I Borghi Più Belli d’Italia” consentirebbe al borgo di San Pantaleo di valorizzare il proprio patrimonio su scala nazionale e internazionale, favorendo la promozione turistica e la partecipazione a eventi culturali di prestigio, come festival e mostre, organizzati dall’associazione. Questa iniziativa è coerente con gli obiettivi dell’amministrazione Comunale di Olbia, impegnata nella valorizzazione del territorio locale.

La Giunta ha dato incarico al Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici di procedere con i passi necessari, tra cui l’invio della documentazione richiesta all’Associazione e, in caso di accettazione, la gestione delle risorse per supportare l’ingresso del borgo nella rete di “I Borghi Più Belli d’Italia”.

