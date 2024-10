Arzachena problemi con l’acqua nella parte alta, operai in azione

Abbanoa segnala problemi con l’acqua nella parte alta di Arzachena

“I tecnici di Abbanoa sono al lavoro ad Arzachena per riparare l’impianto di sollevamento idrico al servizio della zona alta del centro abitato (Fungo)”. Un lunedì con qualche disagio per gli abitanti della parte alta del paese, ma i tecnici sono entrati in azione. “L’impianto è stato interessato da un guasto alle pompe presenti all’interno della camera di manovra. Fino al primo pomeriggio si verificheranno temporanei cali di pressione nella zona interessata. I lavori saranno conclusi verso le 17: l’erogazione si regolarizzerà entro un’ora dal riavvio dell’impianto”.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

