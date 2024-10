Passeggeri diretti a Olbia costretti a restare a Milano per i problemi ai radar

Il ritorno a Olbia di domenica è saltato per molti passeggeri costretti a restare a Milano per i problemi coi radar nel Nordovest. Una notte fuori non prevista è una delle conseguenze del malfunzionamento al sistema radar. Un problema che ha generato una giornata di caos e disagi ha colpito migliaia di passeggeri. Decine di voli sono stati cancellati negli aeroporti lombardi e piemontesi, mentre molti altri sono stati dirottati su aeroporti alternativi, tra cui Roma Fiumicino.

Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato causato da un problema di natura software in un computer situato nella sala radar di Milano, che ha iniziato a dare segnali di malfunzionamento intorno alle 17:30. L’Enav (Ente nazionale assistenza al volo) ha comunicato che il problema è stato risolto entro mezz’ora, ma i disagi per i passeggeri si sono protratti a lungo. A causa dell’interruzione, i cieli sopra il Nord Italia sono diventati teatro di una complessa gestione delle rotte aeree. Alcuni velivoli già in volo sono stati reindirizzati su scali vicini, mentre altri hanno dovuto compiere rotte circolari in attesa di poter atterrare o, in alcuni casi, sono stati rimandati indietro. Per i passeggeri coinvolti, la situazione ha significato ore di attesa e incertezza.

Diversi passeggeri diretti in Gallura sono stati costretti a un’inattesa notte in più nella Penisola.

