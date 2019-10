Bronzo per Ramondo Degortes di Olbia ai Mondiali Veterans di Judo

Presente anche il gemello Francesco, settimo nella sua categoria.

Raimondo Degortes torna a Olbia con la medaglia di bronzo vinta ai Mondiali di Judo Veterans nella categoria M1 66kg, che si sono svolti ieri a Marakech, in Marocco.

L’Azzurro d’Italia, che nella edizione 2017 di Olbia aveva vinto il titolo, è partito con tutta la famiglia al seguito. “E’ stata una lunga giornata, un bronzo mondiale è sempre qualcosa di meraviglioso sopratutto se con te in Marocco hai tua moglie e tua figlia. Una dedica particolare ai compagni del Centro Sportivo Olbia Judo. “Come sempre un pensiero va ai nostri compagni di palestra che ci aiutano e supportano in tutto. Mio fratello forse ha vissuto la giornata peggiore della sua carriera sportiva, ma che vuoi dopo due titoli vinti nelle ultime 2 edizioni bisognava lasciare spazio anche agli altri. È stato determinante nella mia finale del bronzo, ha studiato lui la tattica da seguire ed ha avuto ragione”.



Il fratello gemello di Raimondo, Francesco Degortes, anche lui Azzurro d’Italia, non è riuscito a vincere nella categoria M1 60kg, fermandosi al settimo posto. “È stata una preparazione intensa e difficile. Il fatto di essere andato al mondiale in Marocco è stata già una vittoria. Ci ho provato, non è andata come volevo. Ho vinto il titolo nelle due ultime edizioni e questo non me lo leva nessuno. Oggi mi godo, ci godiamo, la medaglia di bronzo di Mondo“.

