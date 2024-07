Un errore alla base del mancato contributo per i barracelli di Arzachena

Dopo le polemiche sollevate da Fabio Fresi sulla perdita del finanziamento destinato ai barracelli, arriva la replica del Comune di Arzachena. A parlare è l’assessore Alessandro Careddu, accusato dal consigliere di minoranza di essere stato poco attento nel cogliere l’opportunità. L’assessore spiega che il Comune di Arzachena non è stato incluso nella lista di assegnatari del contributo regionale di circa 80 mila euro “a causa di un mero errore nello svolgimento delle procedure amministrative. Queste risorse sarebbero state destinate all’acquisto di un automezzo antincendio, che avrebbe arricchito il parco mezzi della compagnia. Questo è già provvisto di due veicoli per le emergenze incendi e di altri 4 automezzi. Questa disponibilità di mezzi – spiega l’assessore – rende la squadra arzachenese una delle più attrezzate della Sardegna”.

Le rassicurazioni dell’assessore ai cittadini di Arzachena

“Nel frattempo – prosegue Careddu – vogliamo rassicurare i cittadini che la Compagnia Barracellare di Arzachena continua nel suo impegno a tutela del territorio e della comunità anche con 27 addetti, coordinati dal Capitano Albertino Mele nella storica sede in viale Costa Smeralda n. 117”. Tuttavia, la compagnia vorrebbe incrementare il proprio organico per sopperire alle tante esigenze che presenta un territorio particolare come quello di Arzachena. Questo è caratterizzato da 220 chilometri quadrati di superficie, 88 chilometri di costa e una forte vocazione turistica. Attualmente, ad operare sono delle squadre formate da 4/6 persone che, a turno, coprono il servizio antincendio tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00, oltre al servizio di pattugliamento di spiagge e agro e quello di supporto alle manifestazioni anche in orari notturni. Per questo motivo, “nelle intenzioni dell’amministrazione comunale – conclude Careddu – c’è l’avvio di una campagna di arruolamento per uomini e donne che vorranno impegnarsi nelle molteplici attività proprie dei corpi di polizia rurale, che riteniamo strategiche per il paese”. Inoltre, il Comune sicuramente concorrerà per l’assegnazione dei fondi regionali per il 2025.

