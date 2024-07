L’amministrazione di Arzachena non avrà il finanziamento per i barracelli

Ad Arzachena non si fermano le polemiche. Stavolta a causa del mancato finanziamento per i barracelli. Dopo aver giudicato come illegittimo l’accesso responsabile alle Piscine di Cannigione, Fabio Fresi, consigliere di minoranza, ora giudica come carente l’operato dell’amministrazione: “Il Comune ha perso questo finanziamento per non aver adottato in tempo una semplice delibera di giunta comunale, nonostante le sollecitazioni da parte della Regione”. Come si legge nella nota regionale: “è stato comunicato al comune di Arzachena l’inammissibilità dell’istanza in quanto incompleta e non corredata dal provvedimento deliberativo di cui all’Avviso Pubblico. Tale provvedimento – cioè, la deliberazione della giunta comunale – risulta essere formato in data successiva ai termini di scadenza dello stesso”. Sul motivo di questo ritardo, il consigliere fa le sue ipotesi: “Forse incompetenza? Superficialità? O magari ritengono che la compagnia barracellare di Arzachena sia ricca e non ha bisogno di nulla”.

I barracelli sono una compagnia fondamentale per il territorio e lo stesso Fresi dichiara di essersi appoggiato a loro molte volte quando era assessore: “Svolgono un servizio fondamentale di vigilanza, di antincendio, di supporto alla polizia locale, alla protezione civile ecc. e sono molto collaborativi, disponibili e competenti”. Tra le cause del mancato accesso al finanziamento, secondo il consigliere, l’assenza dell’assessore di competenza: “Ultimamente – dichiara Fresi – Careddu, su diversi fronti, si sta mostrando molto carente, per non dire assente. Forse è il caso che si metta in una condizione di maggiore attenzione rispetto a tante tematiche. In primis, quella dei servizi sociali, visto quanto sta accadendo alla casa di riposo”. Fresi conclude dicendo che, in generale, l’amministrazione dovrebbe avere maggiore riguardo nei confronti di questo genere di opportunità. Il finanziamento avrebbe consentito ai barracelli di Arzachena di apportare migliorie di varia natura, di cui c’è sempre necessità.

