Appello per la cagnolina scomparsa da Alà dei Sardi: “Che fine ha fatto Lavatrice?”

La storia della cagnolina scomparsa ad Alà dei Sardi.

Sono due mesi che Lavatrice, una piccola cagnolina meticcia adulta, non fa più ritorno in quella che ormai era la sua casa a Scala Pedrosa, nel comune di Alà dei Sardi. A cercarla la sua padrona adottiva Francesca, che ogni estate da Milano torna in Sardegna per trascorrere le sue vacanze nella sua residenza in campagna.

Quest’anno però per lei è stato un rientro nell’Isola molto triste, perché Lavatrice non si trova e da mesi la sta cercando disperatamente. La donna è molto affezionata alla cagnolina, con la quale si è incontrata per la prima volta 5 anni fa, quando l’animale è arrivato assieme al cane di sua zia, vicina di casa di Francesca.

“È stato amore a prima vista, l’abbiamo chiamata Lavatrice, perché l’altro cane si chiama Frigo – racconta la donna -. Prima era una cagnolina molto diffidente, però di me si è fidata subito ed entrava anche in casa. Io la curavo quando c’era e le ho messo anche il collare antipulci. Quando tornavo a Milano se ne occupavano gli zii. Due anni fa ha fatto i cuccioli e mi ha portata a vederli, due li teniamo io a mio zio, mentre gli altri li ho dati in adozione. Ogni anno mi aspettava sempre davanti a casa, quest’anno purtroppo non lo ha fatto. Spero che stia bene e sia da qualche parte, come in un canile, se è così vengo a prenderla”.

È disperata Francesca, che voleva molto bene il suo cane, per questo motivo ha lanciato un appello rivolto a chiunque abbia visto Lavatrice nelle campagne di Alà dei Sardi o in un altro comune limitrofo. “Mi sembra strano che un cane sparisca così e non torni più da un giorno o l’altro. Spero non sia successo niente”, conclude la donna. La cagnolina ha un’età di circa 5 anni, il manto completamente bianco e non ha coda.

