Arzachena verso i 14mila abitanti, più neonati grazie agli stranieri

Cresce il numero degli abitanti ad Arzachena.

La popolazione di Arzachena è aumentata ed è sempre più vicino il traguardo dei 14.000 abitanti. Secondo l’ultimo conteggio in città ci sono 13.929 residenti, diventando il secondo comune più popoloso della Gallura, con lo storico sorpasso di Tempio Pausania già da diversi anni.

A trainare l’incremento demografico sono sia le opportunità lavorative, in un comune a forte vocazione turistica, ma in città nascono anche bambini. Nel mese di dicembre ne sono nati cinque, due di questi sono stranieri. Stando a quanto riporta il sito del Comune, gli ultimi nati a dicembre sono tre femmine e due maschi.

Il 10 dicembre è nato il piccolo Anri, mentre due fiocchi rosa sono stati affissi l’11 dicembre, con la nascita della piccola Rebecca e il 13 dicembre, con la venuta alla luce di Angela Lucia. Il 21 dicembre è nato Reyad e a Natale la piccola Vera.

In città impazzano i nomi stranieri, sicuramente frutto di una crescente immigrazione ad Arzachena. Gli stranieri residenti ad Arzachena sono 1.307 e rappresentano il 9,67% della popolazione. Un dato sempre in crescita che conferma la forte attrattiva del territorio non solo per i sardi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui