Da Olbia a Milano, la Novamarine è approdata in Borsa

La Novamarine di Olbia quotata in Borsa

La Novamarine S.p.A., società nata e cresciuta a Olbia, ha fatto ufficialmente il suo debutto nella Borsa Italiana. La società si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional. La società, proprio oggi, ha annunciato di aver ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni. L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa € 9 milioni e ha avuto ad oggetto 2.499.500 azioni. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 1 agosto 2024.

Le parole del presidente di Novamarine Francesco Pirro

Francesco Pirro, presidente del Consiglio di amministrazione e AD di Novamarine, ha così commentato: “Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo, che consente a Novamarine di cogliere nuove opportunità grazie allo sbarco in Borsa Italiana. I numeri che abbiamo raggiunto in questi anni, la costante fiducia da parte dei nostri clienti e il potenziale del business sono stati confermati dagli incontri con i numerosi investitori che hanno scelto di partecipare al nostro progetto di crescita. Rendendo possibile la quotazione di una società storica come Novamarine”. Pirro spiega anche che questa operazione mette a disposizione nuovo capitale, che potrà essere sfruttato per consolidare la nostra posizione tra i player di riferimento del mercato in Italia e all’estero. Inoltre, il capitale potrà anche essere investito per produrre nuovi modelli sempre più all’avanguardia e ampliare il sito di produzione, in risposta all’elevata richiesta di mercato. “Siamo orgogliosi – conclude Pirro – di iniziare questo nuovo cammino accanto agli investitori, che ringraziamo dal primo all’ultimo, dando loro un caldo benvenuto a bordo”.

