Agci Gallura Nuoro alla prima Fiera delle associazioni di Olbia

Anche Agci Gallura Nuoro partecipa alla Fiera delle associazioni a Olbia

All’Olbia Community Hub si tiene la prima Fiera delle associazioni e parteciperanno anche rappresentanti di Agci Gallura Nuoro.

“Il presidente della Federazione interprovinciale di Agci Gallura Nuoro esprime vivo apprezzamento per l’invito ricevuto dall’Associazione Cooperativistica a partecipare alla Prima Fiera delle Associazioni, promossa dall’Olbia Community Hub presso gli spazi di via Perugia (Poltu Cuadu), in programma il 3 ottobre. L’evento, che vedrà la partecipazione di oltre 30 realtà associative cittadine e territoriali, nasce con l’obiettivo di valorizzare l’impegno, la solidarietà, la cultura e la passione che animano la nostra comunità”.

LEGGI ANCHE: Agci Gallura celebra 20 anni di successi e crescita territoriale

“AGCI sarà presente con una propria postazione, presidiata dal direttore Filippo Sanna e da altri membri del direttivo. Oltre a presentare l’attività dell’Associazione – che quest’anno celebra i 20 anni di presenza in Gallura – verranno offerte consulenze mirate sui più recenti strumenti normativi e finanziari, per favorire la nascita di nuove realtà mutualistiche e sostenere lo sviluppo delle cooperative già attive”.

“L’iniziativa – sottolinea il presidente Michele Fiori – si inserisce perfettamente nella cultura mutualistica e collaborativa che caratterizza da sempre la forma cooperativa”. Sanna aggiunge: “Siamo lieti di partecipare non solo per far conoscere il nostro lavoro, ma anche per creare nuove connessioni e rafforzare il dialogo con le altre realtà associative presenti sul territorio”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui