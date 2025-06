Arzachena, al Grande Pevero torneranno le dune

Il comune di Arzachena approva il progetto “One Ocean”: al via il rifacimento delle dune al Grande Pevero.

Le dune della spiaggia del Grande Pevero, nel cuore della Costa Smeralda, saranno oggetto di un importante intervento di tutela ambientale da parte del comune di Arzachena. Quest’ultimo ha dato il via libera al progetto presentato dalla fondazione One Ocean, finalizzato alla sostituzione delle attuali strutture di protezione dunale ormai deteriorate.

L’intervento.

L’intervento prevede l’utilizzo di materiali naturali, come legno e fibre vegetali, facilmente rimovibili e installabili, nel rispetto dell’ambiente circostante. Tutti i lavori saranno eseguiti manualmente, con il solo supporto delle attrezzature forestali standard, e saranno preceduti da una pianificazione condivisa con l’autorità forestale competente.

Il piano si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione delle coste galluresi. Un primo intervento lo scorso settembre nella spiaggia di Capriccioli Ovest. In quella occasione, nell’ambito del progetto “Salvadune”, promosso dal Comune in collaborazione con One Ocean, fu realizzata una recinzione in legno con corde e un cartello informativo bilingue per sensibilizzare i frequentatori.

Inoltre, venne installata una passerella di accesso e fu stabilito che la pulizia del litorale dovesse avvenire esclusivamente in modo manuale.

Capriccioli Ovest, secondo quanto anticipato, sarà anche oggetto di accessi contingentati a partire dal 2026. Il nuovo progetto al Grande Pevero punta alla riqualificazione dell’intero ecosistema dunale e della vegetazione retrostante, con un’azione diretta su ginepri e piante tipiche della macchia mediterranea, tra cui i gigli bianchi. L’area, che si estende per oltre 430 metri, è tra le più frequentate e delicate della Gallura. Non solo per il turismo ma anche per la sua valenza ambientale.

Parallelamente, nella baia di Cala di Volpe prenderà forma un’altra iniziativa della fondazione, in collaborazione con l’Università di Sassari. Si tratta del più ampio progetto di riforestazione marina del Mediterraneo. Esso mira al ripristino delle praterie di posidonia oceanica, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema costiero.

Il sostegno scientifico al piano è garantito dalla International School for Scientific Diving e da partner di rilievo come Smeralda Holding e Pirelli. L’obiettivo comune resta quello di contrastare l’erosione, proteggere il paesaggio e rafforzare l’identità ambientale del territorio.

Come scrive La Nuova Sardegna, il progetto di tutela del Grande Pevero è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Arzachena nella seduta del 21 maggio scorso.

