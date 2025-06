Al via la sosta a pagamento nelle località turistiche di Arzachena

La sosta a pagamento ad Arzachena.

Con l’arrivo del mese di giugno, prende ufficialmente il via il servizio di sosta a pagamento nelle principali località balneari e turistiche del territorio di Arzachena. A partire da oggi, domenica 1°, i parcheggi comunali gestiti dalla società municipalizzata Geseco tornano a essere a pagamento, segnando l’avvio della stagione estiva anche sul fronte della regolazione della mobilità.

Il provvedimento riguarda 25 aree di sosta strategiche dislocate tra spiagge e centri urbani particolarmente frequentati, tra cui Porto Cervo, Baja Sardinia, Cannigione, Capriccioli e Poltu Quatu. L’iniziativa è pensata per favorire una gestione ordinata dei flussi turistici, tutelare il decoro delle zone più frequentate e garantire un adeguato turnover nei parcheggi vicini agli arenili.

L’amministrazione comunale ricorda che il servizio sarà attivo quotidianamente fino a ottobre, con fasce orarie che variano in base alla località. A Porto Cervo, Poltu Quatu e nel centro di Baja Sardinia, la sosta sarà regolamentata fino alle 24, mentre in altre zone come Cannigione è prevista una suddivisione tra orario mattutino e pomeridiano, fino al 30 settembre. In tutte le aree, comunque, il servizio partirà ogni giorno dalle ore 9.

Intanto resta valido, fino al prossimo 10 giugno, l’abbonamento per l’anno 2024, mentre da oggi è già attiva la piattaforma online attraverso la quale sarà possibile inoltrare la richiesta per i nuovi abbonamenti. Un passaggio ritenuto fondamentale per agevolare cittadini e visitatori nell’accesso ai servizi e per evitare congestioni legate alla sosta selvaggia durante i mesi più intensi della stagione turistica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui