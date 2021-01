Sono 39 i positivi al coronavirus ad Arzachena.

Nuovo aggiornamento sulla situazione coronavirus ad Arzachena. Il sindaco Roberto Ragnedda ha comunicato che al momento sono 39 le persone che risultano positive al Covid. Un calo quindi rispetto ai 47 casi comunicati l’8 gennaio.

Per tutti i positivi è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti. Il Comune ha attivato i protocolli di sicurezza dietro il coordinamento del centro operativo comunale per la gestione delle attività relative alla consegna di pasti, dei medicinali, al ritiro dei rifiuti, all’assistenza telefonica, assicurando la massima riservatezza in ogni situazione.

Infine il primo cittadino ha voluto ricordare ad arzachenesi e visitatori l’obbligo di rispettare le misure di prevenzione del contagio per evitare la diffusione del coronavirus.

