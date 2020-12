Disagi e code alle poste di Arzachena.

Sembrava un caso unico l’episodio delle code davanti all’ufficio postale di Tempio. Ad Arzachena, invece, c’è un caso analogo, con clienti lasciati in coda al freddo e sotto la pioggia.

Nel caso di Arzachena però lo sportello disponibile è soltanto uno, perché la sede centrale è stata chiusa il 18 dicembre a causa di in pannello del soffitto, che si è staccato. Da dieci giorni, infatti, è stato attivato uno sportello mobile dove lavorano due impiegate. Questo ha aggravato ancora di più le file, obbligatorie per mantenere le distanze.

Le code hanno iniziato ad aumentare a mezzogiorno, dove fila di persone attendeva sotto la pioggia e al freddo. “L’ufficio postale di Arzachena è uno delle sedi con più utenti in Gallura – denuncia una cliente in attesa -. Il Comune non ha fatto abbastanza per evitare questo disservizio. Siamo tutti davanti a un camper con solo due operatori”.

