Il baccalà al pomodoro è un secondo piatto di pesce semplice da preparare. L’ingrediente principale è il merluzzo che, conservato sotto sale, prende il nome di baccalà. Questo tipo di lavorazione si rese necessaria nei secoli scorsi quando, non esistendo i frigoriferi né mezzi di trasporto veloci, per far trasportare il pesce in città lontane dalle coste, bisognava preservare le carni preziose del merluzzo dall’irrancidimento.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

1,2 kg di baccalà

4 pomodori essiccati

essiccati mezzo dl di olio di oliva

di oliva 2 spicchi di aglio tritati

tritati 1 bicchiere di conserva di pomodoro

aceto di vino

di vino 1/2 peperoncino (frantumato o in polvere)

(frantumato o in polvere) sale

pepe

La ricetta.

La sera precedente, mettete a bagno nell’acqua il baccalà, per ammorbidirlo e dissalarlo. Il giorno dopo, lessate il baccalà in abbondante acqua bollente; appena cucinato, scolatelo, privatelo della pelle e delle lische, quindi tagliate tanti riquadri non troppo grandi.

Intanto, in una casseruola capace, soffriggete nell’olio il trito di aglio e di pomodori essiccati; dopo circa 5 minuti, aggiungete la conserva, regolate di sale e pepe, mescolate più volte e procedete nella cottura, a fiamma dolce, per circa 30 minuti. Ora, versate un goccio di aceto e il peperoncino frantumato, mescolate nuovamente, continuate la cottura finché vi sembra abbastanza tenero.

Disponete i pezzi di baccalà ancora caldi in un grande piatto da portata, bagnateli con il sugo appena cucinato e portate in tavola.

