Lite con un amico davanti al Phi Beach, 28enne finisce in coma

Un 28enne in fin di vita dopo una spinta a Baja Sardinia.

Prima la lite con un amico davanti al parcheggio del Phi Beach, noto locale di Baja Sardinia, poi la lunga corsa all’ospedale nel reparto di Rianimazione di Nuoro. Vittima un 28enne di Thiesi, che in seguito a una spinta ha battuto violentemente la testa al suolo.

Il giovane, in compagnia di tre amici stranieri in vacanza, stava rientrando in auto dopo una serata, quando a seguito di un diverbio, è stato spinto da uno di loro cadendo rovinosamente al suolo. In un primo momento sembrava che il giovane stesse bene, poiché, trasportato al Pronto soccorso di Olbia, dove è stato sottoposto a una prima visita e tenuto in osservazione, aveva rifiutato le cure.

La situazione è precipitata una volta tornato a Thiesi il giorno successivo. Il 28enne è stato trasferito all’ospedale di Ozieri, dove gli è stato diagnosticato un ematoma cerebrale. In seguito, è stato urgentemente trasferito al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Nuoro, dove è stato operato per ridurre l’ematoma. Attualmente, si trova in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione.

I carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno avviato le indagini dopo l’aggravarsi delle condizioni del giovane, riuscendo a identificare e denunciare il responsabile, uno degli amici stranieri, per lesioni gravi.

