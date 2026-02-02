Bando sport 2026, via alle domande ad Arzachena

Al Comune di Arzachena il bando sport 2026

Il Comune di Arzachena rinnova il proprio impegno a sostegno della pratica sportiva locale, col bando sport per il 2026. È stato ufficialmente pubblicato il bando per la concessione dei contributi economici relativi all’annualità 2026, rivolto a tutte le realtà associative e società sportive operanti nel territorio comunale.

Le organizzazioni interessate avranno tempo a partire da oggi e fino alla scadenza perentoria del 20 febbraio per presentare la documentazione necessaria. L’iniziativa mira a incentivare le attività motorie, supportare i costi di gestione delle strutture e favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport.

Requisiti e modalità di partecipazione

LEGGI ANCHE: La ciclabile di Arzachena avanza da La Conia verso le spiagge

Per accedere ai finanziamenti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale. In particolare, la valutazione terrà conto di diversi parametri, tra cui:

Il numero di tesserati residenti nel Comune di Arzachena.

La rilevanza sociale e agonistica delle attività svolte.

La partecipazione a campionati federali o enti di promozione sportiva.

Come presentare la domanda

La procedura richiede la compilazione di una specifica modulistica predisposta dall’ente. Tutta la documentazione, inclusi i bandi integrali e i moduli da allegare, è disponibile per il download sul portale istituzionale del Comune di Arzachena nella sezione dedicata ai servizi al cittadino e allo sport.

Le istanze dovranno pervenire agli uffici competenti entro i termini stabiliti, onde evitare l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione delle risorse.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui