L’università di Olbia arriva nel centro storico: al via il cantiere

Avviato il cantiere dell’università di Olbia.

I lavori per portare l’Università in centro a Olbia sono finalmente cominciati. All’interno del palazzo Giordo sono entrati gli operai che stanno lavorando per realizzare una struttura moderna, rispettando però il valore storico dell’edificio che ospitò la Standa tra gli anni Ottanta e Novanta. La ristrutturazione del palazzo ospiterà le aule di Economia e Management del Turismo che attualmente si trovano all’aeroporto di Olbia.

Si tratta di un passo importante per portare in centro gran parte delle aule che sono dislocate fuori dall’abitato. L’arrivo dell’Università a Olbia è visto non solo come un ampliamento dell’offerta formativa in città, ma anche un’occasione per ripopolare il centro storico, sopratutto quella porzione del Corso Umberto, che da anni, da quando ha chiuso la Standa e poi Ovs, ha visto un progressivo abbandono da parte di commercianti e passanti.

L’Università.

Attualmente nel centro storico di Olbia si trovano gli uffici amministrativi, la biblioteca e anche alcune aule, tra cui l’Aula magna. Si trovano nella ex sede dell’Expo in via Porto Romano. La biblioteca, invece, si trova all’interno del cortile in una struttura che un tempo ospitava un ristorante. Anche altri palazzi sono in fase di ristrutturazione. C’è il vecchio palazzo delle Ferrovie, che è stato recintato perché sono in corso i lavori per ospitare alloggi per gli studenti. Altri alloggi, invece, sono in costruzione nell’area del Geovillage. Ci sono altri due palazzi, tra via Porto Romano e via delle Terme, che ospiteranno altre sedi universitarie. Un altro intervento coinvolgerà l’ex palazzo della Guardia di Finanza, che si trova nel corso Umberto. Un progetto che parte da lontano quello di portare l’Università di Olbia nel centro e che oggi si concretizza con l’intervento più atteso: la ristrutturazione del palazzo Giordo.

