Diffusi i primi dati sul numero chiuso a Cannigione

L’amministrazione di Arzachena ha diffuso i primi dati sul numero chiuso a Cannigione e, nonostante le polemiche, sembra dirsi soddisfatta. Il Comune, attraverso una piattaforma online, sta dando la possibilità ai fruitori della spiaggia di rispondere ad un sondaggio. Dopo la prima settimana di test (15 – 21 luglio), l’indagine ha rivelato che la totalità di chi ha partecipato condivide la necessità di preservare l’ambiente naturale. Come spiega Claudia Giagoni, assessore al Turismo e al Commercio: “Monitoriamo quotidianamente i commenti dei cittadini e le fasi operative condotte dalla società Ge.se.co. in modo da correggere il tiro dove possibile, pur mantenendo saldo l’obiettivo unico di tutelare la nostra risorsa più preziosa: l’ambiente”. L’assessore aggiunge anche che per quest’anno pure i turisti avranno accesso gratuito alla spiaggia, perché gli aspetti più importanti dell’iniziativa sono quelli motivazionali e di sensibilizzazione.

Dopo Cannigione, altre spiagge sotto tutela

Il progetto di salvaguardia, nel 2025, verrà esteso anche ad altri arenili, come spiega Alessandro Malu: “Al termine del periodo di accesso controllato, l’andamento dei flussi e le criticità gestionali riscontrate ci aiuteranno a mettere a punto il sistema per il 2025. L’overtourism e l’erosione costiera sono problematiche dibattute su scala internazionale, nessuna destinazione è esclusa, quindi, è doveroso attivarsi fin da subito, ma in modo efficace. E possiamo farlo solo se saranno gli stessi bagnanti, arzachenesi e non, a credere nella missione e a farsene ambasciatori”.

Guardando ai numeri, nella prima settimana, le prenotazioni ricevute sono state 250 per 750 persone. Di queste, 114 hanno effettuato il check-in, corrispondente ad un totale di 360 persone effettivamente entrate in spiaggia. Confrontando i dati con il mese di luglio del 2023, mediamente accedevano alle Piscine 1.848 persone a settimana.

