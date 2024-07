Rischio incendi a Olbia e in Gallura, è allerta arancione

L’allerta incendi in Gallura e a Olbia di domani.

La Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino di previsione di pericolo incendi per la giornata di domani, mercoledì 24 luglio, in Gallura e a Olbia. Il livello di allerta è stato classificato come Alto (Codice Arancione), specificamente per la Zona D dell’isola.

Di conseguenza, è stata attivata la Fase operativa regionale di “attenzione rinforzata”. La previsione di pericolo incendio alto (Codice Arancione) indica una situazione di potenziale rischio elevato per lo sviluppo e la propagazione di incendi. Questa condizione richiede una maggiore vigilanza e prontezza operativa da parte delle autorità competenti e della popolazione.



La Zona D della Sardegna, oggetto dell’allerta, è particolarmente vulnerabile a causa delle condizioni meteorologiche attese per la giornata di domani, che comprendono alte temperature, bassa umidità e venti moderati. Questi fattori combinati possono facilitare l’innesco e la diffusione di incendi.

