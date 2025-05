Arzachena scende in campo: sintetico all’Orecchioni e altri progetti

Il Comune di Arzachena sistema il campo Luigi Orecchioni e ha un progetto per Baja Sardinia

Il Comune di Arzachena ha deciso di cambiare l’erba del campo Luigi Orecchioni e progetta interventi anche per quello di Baja Sardinia. L’Amministrazione comunale ha destinato 600mila euro dall’avanzo del bilancio 2024 alla riqualificazione del campo in cui giocano circa 250 bambini.

“Dopo l’intervento del 2021 di piantumazione dell’erbetta nel campo da calcio, oggi si rende necessario un adeguamento ulteriore, più funzionale alle nuove esigenze dei ragazzi e delle associazioni. Il progetto attuale prevede il rifacimento del terreno di gioco con la sostituzione del fondo in erba naturale con una pavimentazione in erba artificiale di ultima generazione. Secondo le tecnologie più avanzate e materiali approvati dalla Lega Nazionale Dilettanti – spiegano dall’Amministrazione comunale -. L’investimento consente di riqualificare l’area e supportare le squadre giovanili. Con 250 bambini che utilizzano quotidianamente la struttura, i vantaggi si traducono in una maggiore quantità di ore di utilizzo qualunque siano le condizioni meteo, nella riduzione dei costi di manutenzione e in un incremento delle prestazioni sportive. Entro 4 e 5 mesi sarà completato”.

Ill progetto per Baja Sardinia

Un secondo progetto per la riqualificazione degli impianti sportivi comunali è in itinere al campo da calcio in località Baja Sardinia. “Arzachena è in graduatoria per l’assegnazione di 500mila euro di fondi regionali destinati alla riqualificazione degli impianti sportivi dal 2022, grazie al progetto presentato dal nostro ufficio Lavori pubblici. Non appena i fondi verranno assegnati, li integreremo con una quota di risorse comunali e procederemo con l’affidamento dei lavori, così da garantire il decoro anche nella zona all’ingresso del borgo e riscontrare le esigenze di tanti sportivi, che meritano di praticare in strutture conformi alle normative e alle direttive delle federazioni calcistiche”.

