Telti porta la Sardegna New York con le selezioni per NyCanta

A Telti le selezioni ufficiali del NyCanta 2025 col Premio Vittorio Inzaina

Il prestigioso NyCanta-Festival della Musica Italiana di New York approda in Sardegna per la prima volta con un’audizione ufficiale a Telti. Prevista per il 22 e 23 agosto 2025 nell’ambito del Premio Vittorio Inzaina. Si tratta di una tappa fondamentale del percorso di selezione che porterà dieci artisti italiani (residenti in Italia o all’estero) a esibirsi nella Grande Mela il prossimo ottobre.

Dirige il maestro Budroni

A dirigere le selezioni isolane sarà il maestro Giovanni Budroni, selezionatore ufficiale per la Sardegna. Il contest NyCanta, ideato e promosso dall’Associazione Culturale Italiana di New York (ACINY), si rivolge a interpreti (dai 14 ai 55 anni), cantautori, band e giovani talenti junior (dai 6 ai 13 anni), con l’obiettivo di promuovere la musica italiana nel mondo.

L’evento, che gode della collaborazione di RaiPlay, Rai 2 e Rai Italia, è un’occasione imperdibile per gli artisti isolani che vogliano tentare il grande salto verso la scena internazionale. I partecipanti sardi selezionati a Telti potranno accedere alle semifinali nazionali, da cui emergeranno i 10 finalisti che voleranno a New York.

LEGGI ANCHE: Il Premio Vittorio Inzaina celebra il tenore Francesco Demuro

La finalissima della diciassettesima edizione del NyCanta si svolgerà il 12 ottobre 2025 presso l’Oceana Theater di Brooklyn e si preannuncia già come un grande spettacolo. In giuria siederanno nomi di assoluto prestigio: il giornalista Marino Bartoletti, riconfermato come Presidente di giuria dopo il successo dell’edizione 2024, e Roby Facchinetti, fondatore, voce e compositore dei Pooh, che parteciperà per la prima volta in veste di giurato e ospite d’onore. L’ingresso di Facchinetti nel cast artistico del festival aggiunge ulteriore prestigio all’evento che, lo scorso anno, ha visto la partecipazione di Francesco Renga, Nek ed Emma Muscat. Il festival continua così la sua missione: unire artisti emergenti e grandi nomi per celebrare la musica italiana nel cuore di New York.

Come partecipare

La partecipazione alla fase di pre-ascolto è gratuita: basta inviare un file audio/video o link YouTube al selezionatore ufficiale maestro Budroni. Solo in caso di selezione per le semifinali nazionali verrà richiesto il versamento di una quota d’iscrizione, variabile a seconda della categoria: € 250 per solisti, € 300 per duo, € 400 per band, € 200 per la categoria Junior. Le iscrizioni e il regolamento ufficiale sono disponibili sul sito www.nycanta.com.

Il vincitore assoluto del NYCANTA 2025 riceverà un premio in denaro di 2.500 dollari, ma l’esperienza americana vale già da sola l’intera partecipazione: i 10 finalisti selezionati in Italia, infatti, saranno ospiti a New York con un pacchetto completo a carico dell’organizzazione: volo A/R Milano–New York, soggiorno di 4 notti (9–13 ottobre 2025), trasferimenti tra hotel e teatro, servizio fotografico professionale durante l’evento, promozione Radio/TV/Web/Press in Italia e negli USA.

I trasporti interni in Italia (es. domicilio–aeroporto di Milano) restano a carico dei concorrenti. Per quanto riguarda i gruppi, l’organizzazione coprirà le spese solo per due componenti; gli altri dovranno provvedere autonomamente. Per gli artisti minorenni, è obbligatorio l’accompagnamento di un genitore o tutore, il cui viaggio sarà interamente a proprio carico. Fa eccezione il vincitore della categoria Junior, che sarà ospitato a New York come artista fuori concorso: in questo caso, l’organizzazione coprirà le spese anche per un genitore accompagnatore.

Opportunità col NyCanta a Telti

L’opportunità che si apre per i talenti sardi è concreta: Telti sarà una delle tappe ufficiali che permetteranno agli artisti locali di accedere alle semifinali nazionali, e da lì conquistare un posto nella finalissima americana. Un’occasione di visibilità e crescita straordinaria, ma anche un modo per esportare l’identità musicale sarda in un contesto di respiro globale.

Il NyCanta, ideato dall’Associazione Culturale Italiana di New York, continua così la sua opera di promozione della cultura italiana nel mondo, grazie all’impegno del suo Chairman, Tony Di Piazza, mecenate e promotore culturale, che sostiene il progetto con passione e visione internazionale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui