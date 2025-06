Cane bloccato nel ruscello a Arzachena, salvato dai vigili del fuoco

Un cane salvato dai vigili del fuoco di Arzachena.

Richiamati dai lamenti insistenti provenienti dal letto di un ruscello nei pressi di via Guicciardini, ad Arzachena, alcuni residenti della zona hanno chiamato la Polizia locale, dando il via a un delicato intervento di soccorso. È stata così allertata la squadra dei vigili del Fuoco del Distaccamento di Arzachena, che si è recata tempestivamente sul posto per verificare la presenza dell’animale in difficoltà.

Le operazioni di recupero non si sono rivelate semplici a causa della vegetazione fitta che ostacolava la visuale e delle condizioni impervie del terreno, rese ancor più complesse dalla conformazione dissestata del letto del ruscello. Dopo un’attenta perlustrazione, i soccorritori sono riusciti a individuare un cane di piccola taglia, rimasto incastrato e in parte nascosto tra alcune rocce.

Con la consueta professionalità, i vigili del fuoco hanno liberato l’animale, che fortunatamente non presentava gravi ferite. Una volta portato in salvo, il cane è stato riaffidato alle cure dei suoi proprietari, visibilmente sollevati per il lieto fine.

