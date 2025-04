A Cannigione arrivano nuove panchine e cestini

A Cannigione la riqualificazione del borgo sul lungomare e altri luoghi.

Dopo gli interventi a Piazza Risorgimento, prosegue ad Arzachena il programma di riqualificazione urbana nei borghi. In questi giorni è il turno di Cannigione, dove sono attualmente in corso i lavori per l’installazione di nuove panchine, cestini gettacarte e dissuasori.

Gli interventi riguardano diverse aree strategiche del borgo, tra cui il lungomare, via Nazionale, piazza Magellano e il parco giochi, con l’obiettivo di migliorare l’arredo urbano e rendere gli spazi pubblici più accoglienti e funzionali.

L’iniziativa è promossa dal delegato all’Ambiente Michele Occhioni e dalla delegata allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni, nell’ambito di una più ampia strategia di valorizzazione del territorio e della qualità della vita nei centri abitati.

