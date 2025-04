Concessioni decadute a San Pantaleo: ambulanti ricorrono al Consiglio di Stato

Sedici ambulanti di San Pantaleo contro la direttiva Bolkestein.

Un gruppo di ambulanti di San Pantaleo hanno depositato un ricorso contro la decadenza delle loro concessioni, disposta dal Comune di Olbia, in applicazione della direttiva Bolkestein. Sono sedici i commercianti che con l’avvocato Pierluigi Avallone, legale dell’Ana-Ugl Nazionale, hanno chiesto di riformulare e annullare la sentenza n. 125/2025 del Tar Sardegna.

Tale sentenza aveva rigettato i ricorsi presentati dagli ambulanti a cui il Comune di Olbia ha dichiarato decadute le concessioni, disapplicando la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” n. 214/2023 perché, a loro dire, sarebbe in contrasto con la direttiva Bolkestein.

Il Consiglio di Stato, con decreto del presidente della sezione VII^ emesso ieri, ha già fissato al 6 maggio la camera di consiglio per la trattazione della richiesta di sospensiva della sentenza del Tar Sardegna. La vicenda mette in luce l’errata applicazione delle normative vigenti in tema di concessioni su aree pubbliche, con particolare riguardo alla violazione di quanto stabilito dalla legge sul mercato e la concorrenza 2022 n. 214 del 30 dicembre 2023, che ha salvaguardato le concessioni in scadenza al 2020 e che non possono essere dichiarate scadute.

Per questi motivi il Consiglio di Stato si pronuncerà, per la prima volta, sulla nuova norma emanata dal governo per tutelare le concessioni degli ambulanti di tutta Italia, sulla base del “legittimo affidamento” e anche perché ha assunto e soddisfatto i principi enunciati dall’Unione Europea in materia di concorrenza. Ana-Ugl Sardegna e Ana-Ugl Nazionale attendono fiduciose il pronunciamento del Consiglio di Stato.

