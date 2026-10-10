Cannigione, incivili abbandonano rifiuti a La Sciumara

Incivili in azione a Cannigione, rifiuti vicino al mare

Rifiuti abbandonati tra la vegetazione e lungo i sentieri di La Sciumara, incivili in azione a Cannigione. Sacchi di spazzatura, contenitori di plastica, cassette ed elettrodomestici dismessi deturpano l’area naturalistica, trasformando alcuni tratti di verde in una discarica a cielo aperto.

Le immagini documentano una situazione di degrado che compromette il paesaggio e rischia di danneggiare un ambiente delicato. I rifiuti sono sparsi in diversi punti dell’area, dove la presenza di materiali abbandonati contrasta con il valore naturalistico del luogo.

L’abbandono dei rifiuti a Cannigione riporta l’attenzione su un problema legato ai comportamenti di chi non rispetta le regole e il territorio. Oltre al danno al decoro, lo smaltimento indiscriminato può avere conseguenze sull’ambiente e sulla conservazione degli spazi verdi.

La Sciumara è un’area da preservare, anche per il suo valore paesaggistico e per la possibilità di viverla attraverso i percorsi naturalistici. Contrastare l’abbandono dei rifiuti è fondamentale per tutelare il territorio e garantire che questi luoghi restino fruibili per residenti e visitatori.

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