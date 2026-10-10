Tra cibo e scienza, in Costa Smeralda il segreto della longevità

Quando la tavola e la scienza incontrano il segreto della longevità in Costa Smeralda. Si è concluso con successo l’atteso appuntamento “Healthy Food”, che ha trasformato il Longevity Pavilion di Porto Cervo nel cuore pulsante delle Longevity Weeks Costa Smeralda®. Nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, esperti di nutrizione, produttori ed esponenti del mondo scientifico si sono dati appuntamento per approfondire lo stretto legame tra alimentazione consapevole, valorizzazione del territorio e stile di vita sostenibile.

Healthy food

L’incontro si è aperto con una proficua tavola rotonda focalizzata sul ruolo della produzione biologica. Andrea Campurra, Marco Locci e Aldo Buiani hanno delineato le strategie di espansione del settore e illustrato le opportunità offerte dai Distretti del Cibo nell’ambito della crescente Longevity Economy. A seguire, la rinomata specialista Evelina Flachi ha presentato le strategie quotidiane per contrastare l’invecchiamento nel suo intervento “Le dieci mosse antietà”. L’intervento ha preceduto il contributo di Silvano Zanuso di Technogym, il quale ha posto l’accento sulla sinergia fondamentale tra nutrimento e attività fisica.

La seconda parte del pomeriggio, curata da Slow Food Gallura, ha visto protagoniste le eccellenze agroalimentari locali. Il confronto guidato da Mauro Monaco, Paola Placido, Angelo Crasta, Diego Di Niglio ed Evelina Flachi ha toccato temi cruciali per la salute e la biodiversità. Spaziando dall’allevamento Grass Fed alla produzione di vino naturale e olio extravergine d’oliva, fino alla riscoperta dei grani tradizionali, del pane a lievito madre e della bio nutrizione.

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A fare da filo conduttore tra i vari momenti di dibattito è stata la brillante conduzione di Maria Cristina Bigongiali, giornalista di Rai 1. A coronamento del percorso informativo, i partecipanti sono stati guidati in un’esperienza sensoriale attraverso un’esclusiva degustazione di prodotti tipici della Gallura.

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