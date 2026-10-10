Leighton Meester e Adam Brody tra La Maddalena e San Pantaleo

Le stelle scelgono La Maddalena anche a ottobre: ecco Leighton Meester e Adam Brody

Relax in un resort a San Pantaleo con mare e passeggiata a La Maddalena per Leighton Meester e Adam Brody. I due attori Usa hanno scelto Venezia e la Gallura per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Nella prima metà di ottobre il grosso del flusso turistico si è fatto da parte e la coppia ha potuto godere al meglio del Nordest dell’Isola.

A documentare il viaggio le foto su Instagram dell’attrice texana diventata celebre per il suo ruolo in “Gossip Girl“. Ci sono le immagini del resort di San Pantaleo Petra Segreta Resort & Spa, poi l’escursione tra l’azzurro dell’arcipelago di La Maddalena. Il viaggio in Italia di Leighton Meester è assieme al marito e collega californiano Adam Brody. Anche per lui tantissime esperienze davanti alla camera da presa, ma il ruolo per cui è più noto è quello nella serie “The O.C.“

L’unica foto di coppia è riservata a un selfie scattato in via Garibaldi a La Maddalena. Poi ci sono altre perle della loro gita romantica, che li ha portati anche a Venezia per soggiornare al Palazzo Venart di Venezia.

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