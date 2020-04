Gli interventi dei vigili del fuoco di Arzachena.

Anche i vigili del fuoco di Arzachena sono impegnati dal pomeriggio di ieri sera per far fronte ai disagi del maltempo, caratterizzato da forti piogge, in tutta la Gallura.

Il prosciugamento di scantinati e cantine risulta essere l’attività principale. In particolare, in località Sa Mendula, stato necessario l’utilizzo di tre pompe per svuotare un locale da 80 metri cubi d’acqua.

