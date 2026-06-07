Playoff per la Serie D, finisce 1-1 l’andata tra Ilva e Pietralunghese

Finisce in parità la prima sfida tra Ilva e Pietralunghese

Il 14 giugno in Umbria Ilva e Pietralunghese si giocheranno la promozione in serie D dopo il pareggio di oggi. Al termine del campionato di Eccellenza l’Ilvamaddalena aveva superato il Tempio nella finale regionale. Poi ha superato il Viareggio nella semifinale regionale e oggi i maddalenini hanno ospitato allo Zichina i giocatori arrivati dalla provincia di Perugia. Era l’andata della finalissima, col ritorno in Umbria il 14 giugno.

La sintesi dell’Ilva

“Come in semifinale, finisce in parità, uno a uno, la partita di andata, e tutto si deciderà nella gara di ritorno. Ospiti in vantaggio al minuto 7’ con Locchi, che entra in area dal lato corto di sinistra e fa centro con un preciso diagonale.

Da quel momento netta supremazia della nostra squadra, dodici a zero gli angoli, ma avversari che si difendono bene – commentano dall’Ilva -. Due minuti decidono il risultato, nella ripresa, dopo il 10’: miracolo del portiere ospite Abibi su De Cenco, quindi è Ruzittu ad evitare lo 0-2 con una prodezza, e sul contrattacco va in rete di testa De Cenco su assist rimpallato di Piassi, per il pareggio finale”.

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