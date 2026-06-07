La De Vizia consegna i nuovi mastelli a Olbia
A Olbia prosegue da parte della De Vizia la consegna porta a porta dei kit con i nuovi mastelli per la raccolta differenziata. C’è anche il ritiro contestuale dei vecchi bidoni.
Le strade interessate dalla consegna
“La distribuzione procede in modo progressivo su tutto il territorio comunale. Ecco le vie interessate la settimana dall’8 al 12 giugno 2026:
Via Piacenza, Via Maria Clotilde Lumbau, Via Reggio Emilia, Via Val Di Susa, Via Del Centenario, Via Del Pesco, Via Lecce, Via Argentina, Via Ecuador, Via Ludovico Ariosto, Via Pescara, Via Danimarca, Via Giosuè Carducci, Via Catania, Via Como, Via Del Pioppeto, Via Baratta, Via Germania, Via Ferrara, Via Torquato Tasso, Via Del Piave, Via Delle Felci, Via Del Topazio, Via Frosinone, Via Fausto Noce, Via Lazio, Via Imperia, Via Modena”.
Cosa bisogna avere al momento della consegna
“Ricordiamo che durante la consegna, il personale incaricato da De Vizia richiederà un documento d’identità dell’intestatario della Tari, necessario per associare correttamente il kit all’utenza. Qualora al momento del passaggio non fosse presente nessuno nell’abitazione, gli operatori lasceranno un avviso con le modalità per ritirare il kit in un secondo momento”.