Sorpresa sul volo per Olbia, LDA e AKA 7even cantano su Wizz Air

Sul Milano-Olbia la presentazione del singolo di LDA e AKA 7even

LDA e AKA 7even sorprendono i passeggeri del volo Wizz Air da Milano Malpensa a Olbia cantando a bordo il nuovo singolo “Santa“.

Da Malpensa a Olbia

“Per i passeggeri del volo Wizz Air partito venerdì mattina alle ore 12:50 da Milano Malpensa in direzione Olbia, l’estate è decollata ad alta quota grazie a una sorpresa decisamente fuori programma. A bordo del volo i due hanno regalato ai viaggiatori un’esibizione live esclusiva e inaspettata. Trasformando la cabina dell’aereo in un vero e proprio palcoscenico tra le nuvole. Sorrisi e applausi increduli hanno accompagnato la performance dei due artisti. Che hanno scelto proprio questo scenario insolito per presentare ai passeggeri “Santa“, il loro nuovo singolo”.

“Dopo aver condiviso il palco dell’ultimo Festival di Sanremo con “Poesie Clandestine“, AKA 7even e LDA tornano a collaborare con un brano dalle atmosfere estive, capace di mescolare energia, nostalgia e sonorità contemporanee. Un incontro artistico che continua a conquistare il pubblico più giovane e che, per un giorno, ha trovato una cornice davvero speciale: diecimila metri d’altitudine”.

“L’iniziativa porta la firma di Wizz Air, oggi la seconda compagnia in Italia per quota di mercato. È il risultato della consolidata partnership con IDA Agency. Per l’attivazione speciale a bordo, IDA ha collaborato con DOOM ENTERTAINMENT, che ha contribuito allo sviluppo del progetto e al coinvolgimento degli artisti LDA e AKA 7even, protagonisti della sorpresa riservata ai passeggeri”.

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