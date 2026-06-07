La casa di comunità di Santa Teresa rafforza i servizi sanitari locali.

A Santa Teresa Gallura è entrata in funzione la nuova struttura sanitaria territoriale dedicata ai servizi di prossimità. L’apertura è avvenuta con una cerimonia ufficiale alla presenza delle istituzioni civili, militari e religiose. Il Comune e la Asl Gallura hanno avviato il presidio con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai cittadini e rendere più accessibili le prestazioni sanitarie.

La casa di comunità di Santa Teresa Gallura si trova in via Berlinguer e nasce dalla riqualificazione di un edificio esistente. I lavori hanno interessato l’intera struttura, con la realizzazione di nuovi ambulatori, locali per il personale e spazi dedicati all’utenza. L’intervento rientra nei progetti finanziati dal Pnrr e ha previsto anche interventi sugli impianti e sull’efficienza energetica.

I servizi disponibili.

All’interno della struttura trovano spazio diversi servizi sanitari. La casa di comunità Santa Teresa ospita ambulatori specialistici, tra cui cardiologia, oculistica, dermatologia e otorinolaringoiatria. Il presidio include inoltre il punto prelievi, la diagnostica di base e attività legate alla prevenzione.

Come scrive La Nuova Sardegna, il progetto introduce anche servizi dedicati alla continuità assistenziale. Operano l’infermiere di comunità, la psicologia e l’ostetricia territoriale. La struttura garantisce percorsi integrati tra professionisti sanitari e favorisce il coordinamento con i servizi sociali. Sono disponibili anche attività di telemedicina rivolte, tra gli altri, ai pazienti con patologie croniche.

Durante la fase di realizzazione i tecnici hanno progettato gli spazi per rispondere alle esigenze della popolazione locale. La struttura porta il nome di un medico che ha operato per anni nel territorio, mantenendo un forte legame con la comunità. All’esterno è stata collocata una targa commemorativa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui