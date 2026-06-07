Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per l’8 giugno

Le previsioni meteo per l’8 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per l’8 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata pienamente estiva con sole prevalente e temperature in ulteriore aumento. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata e da condizioni particolarmente favorevoli per il turismo balneare, in un periodo in cui le località della Gallura stanno già vivendo un anticipo di stagione grazie all’arrivo di visitatori italiani e stranieri.

Temperature e venti

Le temperature saranno elevate per il periodo con minime tra 18 e 20 gradi e massime che potranno raggiungere i 30-31 gradi nelle zone interne della Gallura. I venti soffieranno deboli e contribuiranno a mantenere condizioni ideali per le attività all’aperto, le escursioni e le giornate in spiaggia. Il meteo a Olbia e in Gallura sarà quindi caratterizzato da un clima caldo ma senza particolari eccessi grazie alla presenza delle brezze marine lungo la costa.

Per chi raggiungerà il mare, la giornata si preannuncia molto favorevole. Le spiagge della Gallura saranno probabilmente tra le mete più frequentate del weekend grazie al sole e alle temperature estive. Il mare sarà generalmente poco mosso e la temperatura dell’acqua si manterrà intorno ai 20-21 gradi, condizioni adatte sia per il relax in spiaggia sia per le prime lunghe giornate di mare della stagione.

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