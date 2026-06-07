Il riconoscimento della sughereta di Alà dei Sardi a livello regionale.

Un nuovo riconoscimento valorizza il patrimonio ambientale di Alà dei Sardi. La sughereta comunale entra tra le eccellenze forestali della Sardegna grazie all’inserimento dell’area di Sos Onorcolos-Sas Codineddas nel registro regionale dei materiali di base.

Il riconoscimento della sughereta di Alà dei Sardi riguarda un’area che diventa ufficialmente una fonte certificata per la raccolta di semi e materiali destinati al rimboschimento. Questo risultato si inserisce in un percorso già avviato negli anni, che ha visto il territorio ottenere la certificazione internazionale FSC per la gestione forestale sostenibile.

Il valore ambientale e strategico della sughereta di Alà dei Sardi.

La sughereta di Alà dei Sardi acquisisce così un ruolo centrale nella tutela della biodiversità e nella pianificazione forestale. L’inserimento nel registro regionale consente di utilizzare materiale genetico selezionato, utile per interventi di ripristino ambientale e per nuove attività di rimboschimento.

Il riconoscimento rappresenta il quarto caso in Sardegna di area inserita tra i materiali di base della specie Quercus suber. Questo dato conferma l’elevata qualità del patrimonio boschivo locale e rafforza la posizione del territorio nel contesto regionale.

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La gestione forestale e il ruolo della Regione.

La Regione ha inserito ufficialmente la sughereta nel registro dedicato ai boschi dai quali è possibile raccogliere materiali utili per il rimboschimento. Il provvedimento valorizza il lavoro portato avanti dal Comune e sottolinea l’importanza di una pianificazione a lungo termine nella gestione del patrimonio forestale. Il percorso ha visto anche il contributo tecnico di enti specializzati nel settore forestale. Le attività svolte hanno permesso di raggiungere standard elevati sia dal punto di vista ambientale sia sotto il profilo della valorizzazione economica della risorsa sughero.

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