Fass Shopping Centre, ecco la nuova realtà da vivere scoprire e condividere

Il 9 giugno apre il nuovo polo commerciale della Sardegna, con grandi marchi, Green Park e iniziative per la comunità

Una nuova realtà da vivere, scoprire e condividere. Il 9 giugno 2026 aprirà ufficialmente il Fass Shopping Centre, un nuovo polo commerciale e urbano destinato a diventare un punto di riferimento per tutta la Sardegna. Non un semplice centro commerciale, ma un progetto che unisce shopping, servizi, sostenibilità, innovazione e spazi di socialità.

Il Fass nasce come uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana, commerciale e sociale del territorio. L’obiettivo è trasformare il passato produttivo dell’area in un luogo moderno, dinamico e aperto alla comunità, valorizzando al tempo stesso l’archeologia industriale e restituendola al presente con una nuova funzione.

Situato in una posizione strategica e ben collegata, a pochi minuti dall’aeroporto e da Cagliari, il Fass Shopping Centre si sviluppa su oltre 50mila metri quadrati, con ampie aree dedicate a food, leisure e intrattenimento. Una struttura pensata per essere accessibile e per offrire una nuova esperienza di shopping e tempo libero nell’Isola.

Tra le insegne presenti figurano Ikea, Leroy Merlin, Cisalfa, Maisons du Monde, Eurospin, Trony, Piazza Italia, Scarpe&Scarpe, NewYorker, Lot of Games, Roadhouse, Calavera Restaurant, Old Wild West, Burger King e Popeyes Louisiana Kitchen. Proprio Popeyes Louisiana Kitchen, così come Ikea, sarà presente per la prima volta in Sardegna.

Il Fass Green Park e gli spazi per la comunità

Grande attenzione è stata riservata alla qualità della vita e al benessere delle persone attraverso il Fass Green Park. Il progetto prevede oltre 7 ettari di verde urbano, con più di 700 alberi e arbusti, olivi secolari, percorsi esperienziali dedicati alle essenze sarde, aree per l’attività fisica, spazi gioco per bambini, piste ciclabili e percorsi pedonali integrati con Elmas e Cagliari.

Il parco rappresenta una delle parti più significative del progetto: non solo un’area verde al servizio del centro, ma un nuovo spazio di incontro, equilibrio e condivisione. L’idea è quella di mettere al centro l’individuo e creare luoghi capaci di favorire relazioni sociali, benessere e partecipazione.

Il Fass Shopping Centre guarda inoltre al futuro attraverso una forte identità tecnologica e comunicativa. Il complesso potrà vantare la torre Led indoor più grande d’Italia nei centri commerciali, con oltre 160 metri quadrati di superficie Led, destinata a diventare un nuovo landmark visivo del territorio. A questa si aggiungerà un sistema innovativo di monitor e totem digitali distribuiti negli spazi del mall, pensato per offrire servizi comunicativi immersivi, dinamici e ad alto impatto.

Una visione moderna che si accompagna a un importante percorso di sostenibilità ambientale e all’obiettivo dichiarato di raggiungere standard avanzati di efficienza energetica e riduzione delle emissioni.

L’apertura del 9 giugno e il mese di appuntamenti

Per celebrare questa nuova apertura, il 9 giugno 2026 il Fass Shopping Centre inaugurerà ufficialmente i suoi spazi con una grande giornata evento articolata in due momenti distinti.

La mattina sarà dedicata a un’inaugurazione privata e istituzionale riservata alle autorità, ai partner, agli stakeholder e ai rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale che hanno contribuito alla nascita del progetto.

Alle 12 il centro aprirà ufficialmente le porte al pubblico, dando il via a una grande festa collettiva pensata per coinvolgere tutta la comunità. La colonna sonora dell’inaugurazione sarà affidata a Moses, artista e music ambassador del Fass Shopping Centre, pronto a portare sul palco le sue sonorità riconoscibili e il suo linguaggio musicale capace di parlare a pubblici diversi.

L’inaugurazione del 9 giugno rappresenterà soltanto il primo capitolo di un mese interamente dedicato agli eventi, con spettacoli, attività culturali, intrattenimento e iniziative pensate per valorizzare artisti sardi, giovani talenti e le eccellenze del territorio.

Tra gli appuntamenti previsti anche la Fass Green Park Run, una grande corsa all’interno del parco che unirà sport, benessere e partecipazione collettiva.

Il territorio sarà il filo conduttore di tutte queste attività. Perché il Fass nasce con una missione precisa: creare nuovi spazi di incontro, condivisione e integrazione sociale, diventando un luogo contemporaneo, sostenibile e profondamente connesso alla comunità.

L’appuntamento è fissato per il 9 giugno 2026: il Fass apre le porte a un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere.

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