A Capriccioli il progetto per salvare le dune e si pensa a limitare gli accessi

Le dune di Capriccioli al centro di un’iniziativa del Comune.

A Capriccioli parte un progetto per salvaguardare le dune. L’iniziativa è parte dell’Agenda Blu 2024 del Comune di Arzachena, sostenuto dalla One Ocean Foundation, un’organizzazione non profit con sede a Porto Cervo e Milano, attiva a livello internazionale per la tutela dell’ambiente marino.

Il progetto innovativo prevede la creazione di strutture leggere e sostenibili, realizzate con materiali naturali come legno e fibre vegetali, per proteggere le dune dall’erosione. Queste strutture, visivamente discrete e completamente riciclabili, saranno installate soprattutto nelle aree più vulnerabili della spiaggia.

Le dune costiere sono ormai sempre più rare, e in Sardegna si è già perso oltre il 60% di esse. L’installazione delle prime strutture è avvenuta oggi a Capriccioli Ovest, alla presenza del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, e del segretario generale di One Ocean, Jan Pachner. Secondo Riccardo Bonadeo, presidente della One Ocean Foundation, la tutela della biodiversità è un elemento chiave della missione della fondazione, con un focus particolare sui territori della Sardegna.

Il sindaco Ragnedda ha sottolineato l’importanza di proteggere Capriccioli dall’erosione costiera e dall’afflusso turistico eccessivo. Tra le misure di tutela in valutazione, è previsto anche un possibile accesso a numero chiuso già a partire dalla prossima estate, come avviene in altre spiagge della Sardegna, per salvaguardare l’equilibrio dell’ecosistema e prevenire danni irreversibili.

