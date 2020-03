Il carro a tema Lu Puddhaggjiu.

Si è concluso ieri, con l’ultima sfilata a Cannigione, il carnevale di Arzachena. Nonostante il tempo un pò incerto non è mancato, come ogni anno, il grande publico a sorridere e divertirsi. Ad aprire la sfilata dei carri è stato il gruppo della Balziga, con il carro a tema di Lu Puddhaggjiu.

Il carro è stato premiato a fine sfilata per la coreografia fatta dalle coloratissime galline del carro. Il premio gli è stato assegnato sia per la scelta delle musiche a tema del carro e del ballo presentato alla giuria.

“Per noi è stata una vittoria essere presenti al via del carnevale – commenta il capogruppo Federico Asara -. Certo, che poi essere chiamati a salire sul palco per essere premiati è stato veramente emozionante. Vorrei ringraziare tutto il gruppo, ma in particolare le donne per l’ottimo lavoro svolto sia sui vestiti sia sui balli gestiti e curati nei minimi dettagli”.

