Caterina Murino ad Arzachena per la mostra sui canili sardi

Ad Arzachena Caterina Murino inaugura la mostra “Attraverso i nostri occhi”

Al Museo civico Michele Ruzzittu di Arzachena inaugurata la mostra fotografica “Attraverso i nostri occhi“ con Caterina Murino e il Comune. La Mostra, che ospiterà sino all’8 giugno le immagini scattate da Alessandra Cossu nei canili di tutta la Sardegna, ha fatto da trampolino di lancio alla campagna di sensibilizzazione che l’attrice Caterina Murino ha condotto nei canili di tutta la Sardegna e, in modo particolare, in quello di Arzachena per il quale ha speso parole di plauso per la sua efficiente ed eccellente gestione.

E’ stata anche un’occasione per raccogliere fondi da destinare al sostegno delle strutture che ospitano i trovatelli dell’Isola e sensibilizzare i cittadini sul problema del randagismo.

Alla inaugurazione erano presenti il vicesindaco Alessandro Malu, l’attrice Caterina Murino, la fotografa Alessandra Cossu, il curatore del docufilm Fabrizio Pinna, l’assessore al Controllo Ge.se.co. Stefania Fresu, l’amministratore della Ge.se.co. Gianni Pirina, la direttrice della Ge.se.co Anna Maria Zedda, lo staff del canile municipale, i volontari delle associazioni Protier e Randagi di Flora, i veterinari della Asl Gallura.

Il vicesindaco Malu

Ha presentato la Mostra il vicesindaco, Alessandro Malu, il quale ha sottolineato l’importanza dell’evento, in modo particolare, la campagna di sensibilizzazione condotta dall’attrice Caterina Murino. “Siamo felici come Comune di patrocinare un evento del genere; abbiamo la fortuna di avere con noi Caterina Murino, una persona dalla caratura internazionale che si presta sempre in tema di sensibilizzazione sia riguardo, come in questo caso, ai cani e ai gatti, sia riguardo ad altri temi che riguardano la tutela del nostro territorio e della Sardegna in generale. Questa rassegna fotografica che si è sviluppata in questi mesi e ha percorso tutto il territorio della Sardegna. Sono delle foto meravigliose che trasmettono anche una sensazione particolare, una passione particolare vista sotto altri occhi, quelli degli animali che spesso sono indifesi e alla mercè, purtroppo, della cattiveria umana”.

Come Comune di Arzachena siamo sempre stati sensibili a questo tema. Abbiamo uno dei canili più belli e importanti dell’intero territorio, che viene curato, che viene, come dire, gestito anche dalla municipalizzata GE.SE.CO. a cui bisogna fare i complimenti e che la stessa Caterina Murino ha potuto constatare di persona quella che è la situazione di questo canile. Quindi il nostro obiettivo è quello di portare avanti sempre questo tipo di istanze; aggiungo che come Comune di Arzachena abbiamo anche tre spiagge che sono accessibili liberamente dai cani e dai gatti. E’ un percorso che si sta portando avanti anche col Pul, Abbiamo previsto che ci possa essere una spiaggia attrezzata proprio per loro”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui