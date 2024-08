L’incendio di un chiosco sulla spiaggia di Liscia Ruia.

Alle prime luci dell’alba, intorno alle 4:45, un incendio ha devastato un chiosco sulla spiaggia di Liscia Ruia, una delle più rinomate della Costa Smeralda. L’intervento dei vigili del fuoco di Arzachena è stato reso complesso dalla strada impervia, che ha impedito ai mezzi di raggiungere direttamente la zona colpita.

Per fronteggiare l’emergenza, gli operatori del 115 hanno utilizzato motopompe portatili, sfruttando l’acqua di mare per domare le fiamme. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, e le operazioni di bonifica sono attualmente in corso. La struttura è andata completamente distrutta, ma grazie all’efficacia dell’intervento, è stato evitato che l’incendio si propagasse alla macchia mediterranea circostante, scongiurando ulteriori danni ambientali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui