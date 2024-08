Grande dolore a Olbia per la morte di Giuseppe Cozzolino

La città di Olbia piange la scomparsa di Giuseppe Cozzolino.

Grande dolore a Olbia in seguito della tragica morte di Giuseppe Cozzolino, avvenuta ieri in un incidente frontale sulla strada provinciale 24, che collega Olbia con Loiri Porto San Paolo. Cozzolino, 65 anni, residente a Olbia, ha perso la vita sul colpo, mentre il conducente dell’altra vettura coinvolta è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Olbia.

Giuseppe Cozzolino era una figura molto conosciuta e amata nella comunità sportiva di Olbia. Storico ultras dell’Olbia Calcio, era il fondatore del gruppo delle Brigate Bianche, un’organizzazione di tifosi che ha accompagnato la squadra con passione e dedizione per molti anni. Padre di tre figli, Cozzolino gestiva il chiosco allo stadio “Bruno Nespoli“, proprio dietro la Curva Mare, luogo di ritrovo per tanti tifosi biancolbiesi.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto tra amici, familiari e tutti coloro che lo conoscevano. Il mondo del calcio locale si stringe attorno alla sua famiglia, rendendo omaggio a un uomo che ha fatto della passione per lo sport e della solidarietà con i suoi concittadini una missione di vita. L’incidente si è verificato lungo il rettilineo che collega Olbia a Loiri, un tratto spesso teatro di incidenti.

