La chiusura del Rally storico Costa Smeralda.

Si è conclusa a Porto Cervo la nona edizione del Rally Costa Smeralda Storico – Trofeo Martini, un evento che ha visto la partecipazione di equipaggi e vetture che hanno segnato la storia dell’automobilismo. Dopo due giorni di competizione e oltre 150 chilometri di prove speciali tra i percorsi della Gallura, la vittoria assoluta è andata ad Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, che a bordo di una Porsche 911 RS hanno mantenuto il controllo della gara fino al traguardo finale di sabato 25 aprile.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso il molo vecchio di Porto Cervo, punto di riferimento logistico per l’intera manifestazione. All’evento ha partecipato il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, il quale ha rimarcato come questo genere di competizioni rappresenti una risorsa concreta per la promozione turistica del territorio durante i mesi primaverili. L’affluenza di appassionati e addetti ai lavori conferma l’interesse per un settore che riesce a coniugare lo sport con la valorizzazione del paesaggio sardo.

L’organizzazione è stata gestita da Aci Sport con il patrocinio e il sostegno del Comune di Arzachena, avvalendosi della collaborazione di diversi partner istituzionali e privati, tra cui la Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio Costa Smeralda. La riuscita della manifestazione sottolinea l’efficacia del lavoro sinergico tra le realtà locali e nazionali nel gestire eventi sportivi di rilievo.

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