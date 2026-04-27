Violento incidente a Olbia, ci sono feriti: cosa è successo

L’incidente in via Madagascar a Olbia.

Un incidente stradale con diversi feriti si è verificato oggi, 27 aprile, a Olbia lungo via Madagascar, dove sono rimaste coinvolte complessivamente 4 auto, due delle quali parcheggiate ai margini della carreggiata.

All’origine dell’impatto ci sarebbe una mancata precedenza. Un’auto, impegnata in una manovra di svolta a sinistra, non avrebbe rispettato il diritto di precedenza nei confronti di un altro mezzo proveniente da destra, innescando così lo scontro che ha interessato anche le auto in sosta. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, mentre gli agenti della Polizia locale hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica del fatto.

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