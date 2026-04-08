Il Sardegna Rally Raid riparte da Olbia: sfida tra sabbia e sterrati

Il Sardegna Rally Raid edizione 2026 si è fatto attendere. Ma non è mai rimasto con le mani in mano. È stato un anno di elaborazione dell’unico dato globale a disposizione, quella edizione 1 di successo, che poi era considerata step “zero” di un evento sostanzialmente nuovo e complesso, steso come un velo di eleganza sulla responsabilità di rendere “giustizia” e onore alla bellezza dell’Isola.

È stata una lunga stagione di trattative, anche, tese a riportare la disciplina solitamente esotica in Italia, dare all’evento un inedito spessore di contenuti e al Sardegna Rally Raid la caratura di una manifestazione apripista, giovane, brillante e coraggiosa, e allo stesso tempo matura nell’equilibrio delle scelte. Nel periodo sono arrivate le benedizioni delle Federazioni promotrici, FIA e FIM, le garanzie del supporto necessario per quello che è un investimento a lungo – tutti si augurano lunghissimo – termine, ed è stato tracciato il solco di un’ambizione che porta il Rally della Sardegna alla doppia validità Mondiale, auto e moto.

Ecco spiegata l’uscita allo scoperto dell’ultimo momento, stretto ma pur sempre utile, coerente con lo spirito di rispetto dell’Organizzatore verso l’appassionato. Per il partecipante, sia esso concorrente o “visitor” è la promessa di un appuntamento chiave della specialità e l’occasione “pretesto” per tornare, una volta e altre ancora, di più, in paradiso.

Paradiso Nord, ecco, dal 15 al 17 Maggio il Sardegna Rally Raid lancia la sua seconda rappresentazione al teatro della fascia settentrionale della Sardegna, dalla Gallura alla Romangia, dal Monte Acuto all’Anglona. È la ragnatela di strade in un ventaglio di scenari naturali, colpi d’occhio e, diciamolo, detonatori di emozioni sinceramente e notoriamente impareggiabili. Esagerando un poco, è anche una “trasfusione” di orgoglio e consapevolezza in un’edizione le cui “tentazioni” sono inequivocabili. Vediamole nello schema dell’Evento.

Auto e Moto, insieme. Lo schema del Rally, la fascia geografica e la struttura, la Squadra. La base scelta per l’edizione 2026 del Sardegna Rally Raid è Olbia. In quei giorni un’area portuale riservata, il centro storico e le principali infrastrutture della Città saranno a disposizione del Rally. A Monte un’organizzazione imponente, AC Sassari con il supporto dell’Automobile Club d’Italia e il patrocinio della Regione Sardegna, e la collaborazione del Moto Club Insolita Sardegna. Validità dell’evento: Campionato Italiano Motorally e Raid TT, Europeo Baja per le Moto, Campionato Italiano Cross-Country per le Auto.

Tre giorni di gara tra le provincie di Sassari e Olbia-Tempio, indicativamente su 900 chilometri, tre quarti dei quali di prove speciali. Squadra che vince… è confermata alla guida, un dream team di figure competenti, collaudate per un evento sportivo, e di vetrina del… paradiso, di grande impatto. Ora possiamo dirlo: le iscrizioni sono aperte. Benvenuti in Sardegna!

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui