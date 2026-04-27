Intervento sulla rete idrica, a Olbia niente acqua per diverse ore

I lavori alla rete dell’acqua a Olbia.

Un intervento programmato sulla rete dell’acqua interesserà nella giornata di martedì 28 aprile il comune di Olbia, dove le squadre di Abbanoa saranno impegnate in lavori all’incrocio tra via Vicenza e via Ferrara. Nella stessa area, secondo quanto previsto, verrà anche effettuata l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche finalizzate al miglioramento della rete. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, sarà necessario procedere con la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua a partire dalle 8:30 fino alle 14:30. Durante questo intervallo orario potranno verificarsi riduzioni di pressione e interruzioni del servizio in particolare nella zona di Bandinu, senza escludere possibili cali di portata anche nel Centro Storico.

Il ripristino della normale erogazione è previsto al termine degli interventi, con il ritorno alla piena funzionalità della rete una volta completate le attività programmate. Le squadre tecniche, come comunicato dal Gestore, opereranno con l’obiettivo di ridurre quanto possibile la durata dell’interruzione, con la possibilità di anticipare la riattivazione del servizio qualora le lavorazioni dovessero concludersi prima del tempo stimato. Abbanoa ha inoltre segnalato che, al momento della ripresa del flusso idrico, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente con un aspetto torbido. Tale fenomeno viene ricondotto alle variazioni di pressione dovute allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte. Eventuali disservizi o anomalie potranno essere segnalati al servizio guasti attivo 24 ore su 24 attraverso il numero verde 800/022040, messo a disposizione degli utenti per la gestione delle comunicazioni relative alla rete idrica.

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